Enzo Bucchioni, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato il momento della Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole sulla stagione viola:
Bucchioni: “Ecco perché l’obiettivo della Fiorentina si chiama Conference League”
L'opinione di Enzo Bucchioni
"Non c'è due senza tre", anche un vecchio proverbio caro ai boomer ci può aiutare in questo nostro percorso dell'anima calcistica verso la Conference League. Pioli è il terzo allenatore consecutivo che arriva alla Fiorentina e si sente dire «devi farci vincere questa benedetta coppa», un desiderio legittimo diventato con il passare degli anni un qualcosa a metà fra l'auspicio, l'ossessione e l'obbligo. Diciamolo: a Firenze c'è da sfatare un tabù chiamato Conference League. I tifosi viola non hanno tutti i torti, nelle ultime tre stagioni la Fiorentina con Italiano è arrivata due volte in finale contro West Ham e Olympiacos e una in semifinale con Palladino, eliminata dal Betis Siviglia. Questa coppa l'ha onorata come nessuna altra squadra, sarebbe anche arrivato il momento di andare oltre. E l'anno buono? Tutto ci porta a pensare positivo. Di sicuro la Conference è diventata il primo grande obiettivo per almeno due buone ragioni, una sportiva e l'altra emozionale, che poi vanno necessariamente a fondersi. La prima è logica, questa sarà anche una coppetta di consolazione come l'hanno spesso definita soprattutto quelli che non la giocano, ma intanto vincere la Conference garantisce un posto in Europa League. Arrivarci dal campionato è sicuramente più complicato.
