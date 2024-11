Belec ci prova: “Ecco come dobbiamo affrontare la Fiorentina”

Le parole in conferenza stampa del portiere dell'Apoel Nicosia, Vid Belec, in vista della Fiorentina in Conference League

Filippo Caroli Redattore 6 novembre 2024 (modifica il 6 novembre 2024 | 17:06)

Il portiere dell'Apoel Nicosia ed ex conoscenza del calcio italiano, Vid Belec, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita in Conference League contro la Fiorentina. Le sue parole:

"Non provo nessuna emozione ad affrontare una squadra italiana, anche se sono stato tanti anni in Italia, di cui ho bei ricordi. Ringrazio l'Italia, perché mi ha fatto crescere sia come uomo che come calciatore. I miei compagni non mi hanno chiesto nulla sulla Fiorentina perché l'allenatore ci ha già dato tutte le informazioni necessarie".