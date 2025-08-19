Avversari europei: il Palace rischia di perdere il suo top player

La Premier League è iniziata anche per il Crystal Palace, con un ottimo pareggio 0-0 in casa del Chelsea. Per Oliver Glasner il compito non sarà semplice, dato che la squadra non si è rinforzata molto sul mercato. Anzi, l'avversaria più tosta in Conference per la Fiorentina potrebbe perdere il proprio miglior giocatore, Eberechi Eze. Il trequartista ex QPR nelle ultime annate è cresciuto moltissimo, ed è un uomo chiave nel gioco di Glasner.