Avversari europei: il Palace rischia di perdere il suo top player

La Premier League è iniziata anche per il Crystal Palace, con un ottimo pareggio 0-0 in casa del Chelsea. Per Oliver Glasner il compito non sarà semplice, dato che la squadra non si è rinforzata molto sul mercato. Anzi, l'avversaria più tosta in Conference per la Fiorentina potrebbe perdere il proprio miglior giocatore, Eberechi Eze. Il trequartista ex QPR nelle ultime annate è cresciuto moltissimo, ed è un uomo chiave nel gioco di Glasner.
Cessione vicina?—
Come scrive Sky Sports, il Tottenham ha messo sul piatto ben 55 milioni per il trequartista. Per questo il Palace è pronto ad andare sul mercato, mettendo nel mirino El-Khannouss, talento del Leicester affrontato dalla Fiorentina recentemente. Il suo prezzo si aggira sui 30 milioni, e nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi sviluppi.
