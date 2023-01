Zurkowski debutta con lo Spezia: l’ex viola in campo nella vittoria di Torino

Lo Speziafa il colpo grosso in casa del Torino. Gli Aquilotti si impongono per 1-0 al Grande Torino grazie al gol di Nzola e tra gli uomini di Gotti ha debuttato anche l'ex viola Zurkowski. Il centrocampista polacco ha fatto il suo ingresso in campo all'83' rilevando l'ex viola Agudelo.