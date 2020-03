Zhang furioso contro il Pres. della Lega: “Sei il più grande pagliaccio che io abbia mai visto”

Clamoroso sfogo del presidente nerazzurro in seguito alla decisione della Lega Calcio di giocare Juventus-Inter lunedì 9 Marzo a porte aperte (CLICCA QUA), Steven Zhang ha infatti postato una storia attraverso il suo profilo ufficiale instagram dove ha accusato pesantemente il presidente della Lega Paolo Dal Pino, ecco le sue parole:

Giocare con il calendario e mettere la salute pubblica al secondo posto. Sei probabilmente il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 7 giorni? E cos’altro? Qual è il prossimo step? E ora parli di sportività e campionato regolare? Cosa dici del fatto che non proteggiamo i nostri giocatori o allenatori e chiediamo loro di giocare per te ogni giorno e ogni ora senza fermarsi? Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati! E’ ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. E’ così che si farebbe nel 2020. E’ un argomento per chiunque nel mondo, non importa se è un tifoso dell’Inter o della Juventus. L’importante è la salute. E’ la cosa più importante per te, per la tua famiglia e la nostra società”.