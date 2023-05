Zeman, che bordate alla Juve! “Siamo abituati. Ma verrà fatta giustizia”

Intervistato dalla testata Svizzera Tio.ch, il tecnico del Pescara Zdenek Zeman, torna a parlare delle vicende giudiziarie che riguardano il mondo bianconero: "Purtroppo solo in Italia succedono queste cose, siamo abituati. Adesso bisognerà attendere l'esito dei processo e le decisioni della UEFA. La Juventus ha diversi problemi, tra cui la manovra degli stipendi. Credo che alla fine pagherà per quanto fatto. Squadre italiane in Europa? Strano che siano rimaste 5 squadre su 12 per la corsa europea. Non dimentichiamoci che L'Italia è reduce a una non qualificazioni al Mondiale. Nonostante ciò, nell'anno in cui in Serie A si gioca il peggior calcio, Napoli a parte, cinque squadre sono riuscite ad arrivare in semifinale