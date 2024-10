Zeman, ancora ricoverato: leggera ischemia. Non sarebbe in pericolo di vita

Nella prima uscita pubblica dopo l'operazione lo scorso maggio aveva detto: "Stavo meglio prima, ma mi hanno assicurato che mi hanno rifatto nuovo. Sto bene ma non sono ancora io. Tra qualche tempo starò di nuovo come prima, anzi meglio di prima. Il dottore mi ha “aggiustato” e rifatto nuovo e mi ha detto che potrò tornare a fare quello che mi piace, sempre che qualche squadra me ne dia la possibilità. Io ci credo ancora. In questo periodo ho sentito molto affetto, ho ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento e sono contento che gli sportivi mi seguano ancora". Per il momento, sembrerebbe che il boemo non sia in pericolo di vita, nonostante questo nuovo problema.