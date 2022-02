Zauri: “Sorti viola legate agli attaccanti. Italiano come Zeman? Vi spiego”

Le parole del doppio ex di Fiorentina-Atalanta

"Conosco Italiano e gli faccio i complimenti, nella Fiorentina c'è qualità e ci sono le sue idee ma nel calcio non basta se non arrivi in fondo. Molto passa dai gol dei due attaccanti che hanno sostituito Vlahovic, con l'aiuto di qualche gol dei centrocampisti. E una squadra così offensiva porta a rischiare qualcosa. Piatek ha il vantaggio di conoscere il campionato italiano e sa come si fa gol. Italiano come Zeman? Il boemo era avanti di 40 anni agli altri ed il suo è un calcio molto integralista e verticale; il calcio moderno invece parte dal basso e con fraseggio. In comune hanno che le loro squadre fanno molti gol".