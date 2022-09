Zauri: “La mia Fiorentina partiva da 1-0. Quella di oggi fa più fatica”

L'ex viola: "La sostituzione di Vlahovic non ha funzionato benissimo"

Doppio ex di Atalanta e Fiorentina, Luciano Zauri (oggi allenatore) è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole:

"L'Atalanta sembrava essersi ridimensionata sul mercato e lo stesso Gasperini si era detto insoddisfatto. Ma la stagione è iniziata alla grande, sebbene sul piano del gioco si sia vista una squadra meno spettacolare del solito. La Fiorentina? Credo che sia in linea con il suo percorso, al netto di qualche difficoltà. La sostituzione di Vlahovic non è stata ancora risolta. Gli attaccanti spesso guadagnano di più non a caso, sono quelli che ti fanno vincere le partite. Nella mia Fiorentina c'erano Gilardino e Mutu, si partiva da 1-0. Nella Fiorentina di oggi ci sono dei giocatori interessanti, Jovic ha sicuramente talento ma deve ancora ritrovarsi".