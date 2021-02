Zaniolo riavvolge il nastro: “Firenze era la mia comfort zone, quel rifiuto mi ha scosso”

La storia di Nicolò Zaniolo con la Fiorentina e il clamoroso abbaglio preso dall’allora società è ormai arcinoto. Il calciatore della Roma, attualmente alle prese col recupero dal lungo infortunio, è tornato a parlarne in una intervista pubblicata oggi dalla rivista Icon. Questi i passaggi più interessanti:

La Roma mi ha cambiato la vita, in tutti i sensi. Mi ha preso da ragazzino e mi sta facendo diventare uomo, mi ha dato l’opportunità di giocare, mi ha regalato tutta questa popolarità. Non mi aspettavo che succedesse tutto così in fretta, ma in fondo ci speravo. A Firenze ero ancora un ragazzino, stavo bene, avevo gli amici. Avevo trovato la mia comfort zone. È stata una vera batosta quando mi hanno detto che non rientravo più nei loro piani: ho dovuto cambiare città, abitudini, lasciare tutto. È stato un rifiuto che mi ha scosso: ho capito che non era più soltanto un gioco. Sono stato bravo a rimettermi in corsa, a tirare fuori quello che avevo dentro. E ho scoperto che avevo ancora tanto da dimostrare e da imparare.