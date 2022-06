Zaniolo come Vlahovic? “Vuole solo la Juve, si studia operazione stile Chiesa”

Non vuole rinnovare, ha scelto la Juve. Sono sempre più insistenti le indiscrezioni di questo tenore relative a Nicolò Zaniolo. Vi ricorda niente? Ovviamente sì, perchè la storia assomiglia molto a quelle vissute a Firenze con Chiesa prima e Vlahovic poi. In quel caso i giocatori sono stati "accontentati" anche se la Fiorentina è riuscita a strappare cifre importanti. Seppur con condizioni piuttosto articolate, soprattutto per Chiesa.