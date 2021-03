Zamparini: “Prandelli? Complicato gestire la pressione. Non tutti ci riescono”

Maurizio Zamparini, ha risposto alle domande di Radio CRC in merito alle dimissioni di Prandelli:

Per un allenatore il tipo di pressione giornaliera a cui si è sottoposti è diverso rispetto ad un presidente. Un impegno difficile a livello mentale. Non puoi mai andare in depressione, devi avere una volontà da leoni in mezzo alle difficoltà. Non tutti ci riescono. Mihajlovic in questo è il più forte, nonostante la malattia, è rimasto sulla panchina del Bologna da vero condottiero ottenendo buoni risultati.