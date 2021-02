Walace: “Distanziamo un’avversaria, ma non siamo ancora tranquilli”

Il brasiliano dell’Udinese Walace ha parlato come Nestorovski a Udinese Tv dopo la partita:

Per noi questa vittoria è importantissima perché eravamo tutti lì in classifica e chiaramente ogni volta che vinciamo distanziando un’avversaria è sempre meglio per noi. Lungo il corso della settimana, io ho pensato costantemente che dovevo aiutare la squadra perché, come tutti hanno visto oggi, eravamo contati e nemmeno io ero al 100%: tutti però sapevamo che dovevamo aiutarci a vicenda, io ci ho provato e penso di esserci riuscito. Penso che non dobbiamo definirci tranquilli, dobbiamo fare più punti possibile e pensare innanzitutto alla salvezza, poi si vedrà cosa possiamo fare.