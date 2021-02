Nestorovski: “Oggi era fondamentale, bel salto avanti per noi”

Ilja Nestorovski, l’autore del gol che ha consegnato la vittoria contro la Fiorentina all’Udinese, ha commentato così a Udinese Tv:

Abbiamo conquistato tre punti importanti oggi e sapevamo che fosse una partita fondamentale, perché questa vittoria ci proietta in avanti e non ci fa più guardare al fondo della classifica. Abbiamo fatto un bel salto in avanti, ci mancano 12 punti per raggiungere il nostro obiettivo. Assenze? Quando ci troviamo in situazioni del genere dobbiamo trovare qualcosa dentro di noi, alla fine abbiamo vinto e sono contento anche per tutti quelli che hanno avuto meno spazio durante il resto del campionato, come me. Per me i gol sono importantissimi, finalmente oggi ho segnato e portato i tre punti alla mia squadra.