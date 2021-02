Udinese-Fiorentina, ore 15 in diretta. Tutte le info

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Makengo (Walace), Arslan, Stryger Larsen; Nestorovski, Okaka (Llorente).

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, M.Quarta; Venuti (Malcuit), Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

L’arbitro della gara

Sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo l’arbitro di Udinese-Fiorentina. Per lui la terza partita nella massima serie in questa stagione dopo che nelle due precedenti aveva collezionato solo altre 5 presenze. Curiosamente Volpi ha diretto sempre l’Udinese quest’anno in Serie A: nelle prime due gare i friulani sono sempre usciti sconfitti.

La partita in tv e streaming

Udinese-Fiorentina ore 15

Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite)

Streaming: Sky Go e Now Tv

In diretta su Violanews.com e Radio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Udinese-Fiorentina in tv o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi un solo istante della sfida del Franchi: la diretta testuale proposta da Violanews.com. Vi racconteremo tutte le fasi del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale con le interviste del dopo partita e le pagelle.

Segui su Violanews il tabellino in tempo reale e la diretta testuale di Udinese-Fiorentina

0 0 RETI: 1° tempo – Minuto di gara: – TABELLINO STATISTICHE