Vlahovic-Juve, un affare da oltre 150M. Ecco la cifra incassata da Ristic

Il dato sull'onorario dell'agente

Ne La Gazzetta dello Sport in edicola oggi troviamo un'analisi dal punto di vista finanziario dell'operazione che ha portato Dusan Vlahovic alla Juventus. Si tratta di un affare particolarmente oneroso per i bianconeri. Alla Fiorentina, per l’acquisizione a titolo definitivo del centravanti serbo, vanno 70 milioni. Vanno, poi, aggiunti altri 11,6 milioni alla voce contributo di solidarietà e oneri accessori. Inoltre la Fiorentina ha ottenuto bonus per altri 10 milioni. Non va dimenticato, poi, che il giocatore ha firmato sino al 2026 con un ingaggio da 7 milioni netti annui che portano alla somma di altri 63 milioni al lordo. Insomma una spesa più che considerevole, visto che con i vari addendi si arriva a quota 154,6 milioni. Di queste cifre, un dato in particolare aveva sollevato alcune questioni: l'onorario del procuratore. Della voce "oneri accessori" 3,5 milioni si riferiscono al contributo di solidarietà che verrà versato a OFK Belgrado e Partizan. Dunque, la commissione per Ristic e soci è di circa 8,1 milioni.