Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva al Gemelli: grave crisi respiratoria

Le condizioni dell'ex presidente viola si sono aggravate in queste ore per via di una grave crisi respiratoria

Durante la trasmissione su Rai 1, Storie italiane, sono arrivate importanti novità riguardanti la salute dell'ex presidente viola Vittorio Cecchi Gori. Infatti, secondo quanto riportato dalla trasmissione, Cecchi Gori sarebbe ricoverato in terapia intensiva per "insufficienza respiratoria". Lunedì l'ex presidente viola sarebbe andato al Policlinico Gemelli per dei controlli previsti legati alla bassa saturazione, ma nella giornata di ieri dopo una crisi respiratoria sarebbe stato portato in terapia intensiva.