Vitale: “Con i giocatori serve il pugno duro. Errori sul mercato? Malinteso in attacco”

Il Direttore sportivo Pino Vitale è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il presente della Fiorentina:

Parole di Pradè? Il fatto di metterci la faccia con chiarezza è un’ottima cosa. A volte il pugno duro con giocatori e procuratori è inevitabile, sbagliato farsi condizionare. Mercato Fiorentina? Del regista poteva farne a meno perché può far giocare Pulgar o affidarsi all’esperienza di Borja Valero. Onestamente però non ho compreso le scelte in attacco. Se non si punta su Cutrone per il riscatto, ritenuto troppo alto, mi sembra strano puntare su Kouamè. L’ex Genoa non è un uomo d’area. Forse si sarebbe dovuto prendere una punta importante. Commisso ci ha messo entusiasmo e tanti soldi, però ora si sente deluso perché non riesce a dare al popolo viola ciò che vorrebbe.