Il bilancio dei nuovi arrivati: da Amrabat a Quarta, pochi lampi. Si salva Borja

Il bilancio dei calciatori acquistati dalla Fiorentina nell’ultima sessione di trattative non può essere soddisfacente, partendo da Amrabat acquistato già dallo scorso gennaio, fino ad arrivare agli ultimi arrivati Quarta e Callejon. Il marocchino arrivato dal Verona, sempre impiegato fuori ruolo non ha ancora convinto davanti alla difesa, nonostante ciò Amrabat resta il calciatore più utilizzato tra gli arrivi (721′), seguito da Bonaventura. L’ex centrocampista rossonero ha raccolto 517′ ma è apparso in evidente calo fisico. Voti sotto la media anche per Callejon, ancora alla ricerca della forma ottimale dopo le 4 presenze raccolte in gigliato. Rimandato invece il giudizio per Barreca e Martinez Quarta, troppo basso il minutaggio raccolto per i difensori. Borja Valero, nonostante l’infortunio di inizio stagione e il minutaggio relativamente basso, è apparso il più sicuro di tutti e non è un caso se Prandelli lo definisce “il professore”. La missione di Prandelli adesso, oltre a guarire dal Covid, è quella di portare tutta la squadra ad un livello fisico accettabile. Lo scrive La Repubblica.

