Vitale: “Commisso voce forte, non ha paura. Vuole il rispetto delle regole e ha ragione”

Il dirigente sportivo Pino Vitale ha parlato a Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni sul caos calendari e sulla Fiorentina: “Ho visto confusione e troppo allarmismo, ora è giusto che il turno venga recuperato. Juventus-Inter? Va giocata lunedì prossimo altrimenti il campionato è falsato. Nel calcio ognuno fa i propri interessi, c’è tanta politica. Fiorentina? Meglio di così non si poteva comportare in questa situazione, il rinvio della gara contro l’Udinese poteva essere deciso prima. Commisso? La sua è una voce forte perché ha già messo tanti soldi nel calcio. Non ha paura a dire quello che pensa, vuole che le regole siano rispettate. La Fiorentina non può essere un fanalino di coda fra i club”.