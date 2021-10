Viola Park, Nardella annuncia: “150mln per la tramvia a Bagno a Ripoli”

Stanziati i fondi dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza anche per la linea da Firenze a Bagno a Ripoli

«Una grande notizia: grazie al Pnrr arrivano 200 milioni per la realizzazione entro il 2026 della linea 4.2 per Campi Bisenzio e 150 per la linea 3 per Bagno a Ripoli. Cresce la tramvia e la mobilità sostenibile in città. Meno inquinamento e più rispetto dell’ambiente». Così, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato la notizia fresca di mattinata dell’inserimento nell’elenco delle opere previste dal Pnrr delle due linee della tramvia. Una vicenda, quella relativa a Bagno a Ripoli, che interessa di rimbalzo anche la Fiorentina e in particolare la viabilità per il prossimo Viola Park. A Commisso sta molto a cuore che si possa realizzare una linea tramviaria che favorisca l'afflusso al nuovo centro sportivo, che sarà pronto però ben prima del 2026.