Viola, occhio al centrocampo di Inzaghi. E Zielinski può essere la sorpresa

Il centrocampo dell'Inter rappresenta sicuramente uno dei punti di forza della compagine nerazzurra e Raffaele Palladino lo sa bene. Al di là dei singoli, il match contro i viola si giocherà molto anche sui duelli lì nel mezzo. Intanto, gazzetta.it si chiede se potrebbe esserci una sorpresa nell'undici titolare meneghino. Ultimamente si stanno alzando le quotazioni di Piotr Zielinski, migliore in campo nell'ultima uscita in Champions contro il Lipsia. Il polacco, uomo di coppa per la formazione di Simone Inzaghi, chiede spazio anche in campionato e potrebbe scalzare nelle gerarchie Mkhitaryan. Magari già dalla partita di Firenze.