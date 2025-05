Will Still lascia il Lens: il futuro di Nzola torna in bilico?

Una scelta che avrà ripercussioni anche sul futuro di M’Bala Nzola. L’attaccante angolano, arrivato in prestito dalla Fiorentina, non ha vissuto un’annata brillante in Ligue 1 e il rapporto con Still non è mai stato dei più semplici. In questo contesto, appare improbabile che il Lens decida di esercitare il diritto di riscatto.