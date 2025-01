ViP, Ufficiale: Nardi lascia il Carpi e fa ritorno alla Fiorentina, ma per poco

Nardi torna prima alla Fiorentina dal prestito al Carpi, vestirà un'altra maglia di Serie C per trovare maggiore fortuna

Questo il testo del comunicato che annuncia la risoluzione anzitempo del prestito con cui era arrivato in Emilia, l'estate scorsa. Secondo quanto riporta TMW non rimarrà comunque in viola. Nardi vestirà un'altra maglia di Serie C per trovare maggiore fortuna. Quasi definito, infatti, il suo arrivo alla Pianese, altra squadra che milita nel Girone B di terza serie.