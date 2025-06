Viola in prestito, l’opinione: “Amatucci ricorda Pizarro. Fortini? Grandi qualità”

Luca Meloni , figura di riferimento per anni nel settore giovanile della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il percorso e le prospettive dei giovani più promettenti del vivaio viola.

Spazio poi a Niccolò Fortini , protagonista con la Juve Stabia in Serie B: “Ha compiuto un percorso di crescita importante. Chi lo ha seguito da vicino ha subito notato le sue qualità, che col tempo è riuscito a mettere in mostra. L’esperienza a Castellammare, in un contesto difficile e carico di aspettative, gli è servita molto”.

Infine un opinione su Martinelli (seppur non sia stato questa stagione in prestito, ma Meloni lo conosce molto bene): “Già da tempo dimostrava una maturità fuori dal comune. Si trovava in un contesto ideale, sostenuto da una famiglia solida e da un forte senso di appartenenza alla Fiorentina. Lo si vedeva spesso aiutare anche i compagni più grandi e, se non ricordo male, ha debuttato in Primavera con un anno di anticipo rispetto alla norma”.