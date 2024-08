Serie B, è Distefano-gol: il giovane viola ancora decisivo con il Frosinone

Secondo gol in tre spezzoni di partita in questo inizio di campionato per l'attaccante versiliese classe 2003

Entra e segna: Filippo Distefano ci ha preso gusto. Dopo la buona stagione, quella scorsa, disputata con la maglia della Ternana, la nuova esperienza in Ciociaria è partita molto bene per il giovane attaccante, considerando appunto che dopo appena tre giornate il classe 2003 di proprietà della Fiorentina ha già segnato due reti. Anche stasera, contro il Modena, lo ha fatto da subentrante, visto che per il momento il tecnico del Frosinone, Vincenzo Vivarini, non lo fa partire come titolare. Entrato subito ad inizio ripresa, Distefano ha portato in vantaggio i gialloblù al 59', ma l'ex Sassuolo Defrel ha poi siglato l'1-1 finale a tempo praticamente scaduto (93').