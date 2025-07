Serie B: caccia agli Under 21 per aumentare gli introiti. Coinvolti anche due viola

In diversi guardano in casa viola per portare più ricavi a chi impiega gli Under 21

Redazione VN 5 luglio 2025 (modifica il 5 luglio 2025 | 15:07)

Per molte società, la scorsa stagione, è stata un bagno di sangue. Per evitare di indebolirsi e far tornare i conti molti club avevano deciso di spendere. Oggi la situazione è cambiata con le società che, secondo la politica della Lega B, cercano di ridimensionare i costi puntando invece sul minutaggio: far giocare i giovani per aumentare gli introiti. Ciò per permettere ai giovani di mettersi in luce con la crescente possibilità di convocazione con gli azzurrini.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la cosa ha dato il via ad una caccia ai 2004 sul mercato. Tra questi c'è il viola Lorenzo Amatucci che la scorsa stagione era in prestito alla Salernitana. Per il centrocampista c'è l'interesse da parte della Carrarese. Ma anche Jonas Harder, il quale sembrerebbe molto vicino al Padova.