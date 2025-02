Nella sconfitta del Verona c’è una buona notizia per i viola: l’esordio di Valentini

Nella sconfitta per 0-5 del Verona in casa contro l'Atalanta c'è almeno una buona notizia per la Fiorentina: l'esordio di Nicolas Valentini in gialloblù

Redazione VN 8 febbraio - 17:03

Nella devastante sconfitta dell'Hellas Verona, in casa, contro l'Atalanta per 0-5, c'è almeno una buona notizia che riguarda la Fiorentina. Non c'entra niente la classifica, che punteggio alla mano, vede la squadra bergamasca andare ad un solo punto dall'Inter al secondo posto, scappando con un +8 dalla Fiorentina, che giocherà a San Siro lunedì nuovamente contro la squadra di Simone Inzaghi. Neanche per Kean è arrivata una buona notizia, perché nella corsa al capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui ha segnato 4 gol, portandosi a 20 reti in campionato contro le 15 dell'attaccante viola. Allora dove sta la buona notizia per la Fiorentina? Nell'esordio di Nicolas Valentini

L'esordio dell'argentino — Il centrale argentino classe 2001, ha fatto il suo esordio in Italia, con la maglia dell'Hellas Verona. Club, con cui la Fiorentina ha stilato l'accordo per il prestito secco fino a fine stagione. Al 69' sul risultato ormai chiuso di 0-5 ha fatto il suo ingresso al posto di Daniliuc, come terzo braccetto della difesa a tre di Zanetti. La partita è poi terminata con lo stesso punteggio del suo ingresso in campo senza particolari sussulti