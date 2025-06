Il viola in prestito E. Pierozzi festeggia: Pescara in Serie B con rigori folli

Il Pescara del viola in prestito Edoardo Pierozzi, in campo per tutta la gara, ha battuto la Ternana ai calci di rigore nella finale playoff di Serie C ed è stato promosso in Serie B. La gara di ritorno ripartiva dalla vittoria per 1-0 degli abruzzesi in trasferta all'andata giocata lunedì scorso in Umbria, decisa da un goal di Letizia al 57' in superiorità numerica per l'espulsione di Vallocchia al 12'. In tribuna allo Stadio Adriatico presente anche Marco Verratti, ex calciatore di Pescara e PSG, ora in forza all'Al-Arabi in Qatar, che ha festeggiato la promozione ai rigori dopo la vittoria delle Fere per 0-1 che ha prolungato la contesa.