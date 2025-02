Niccolò Fortini sta stupendo tutti in Serie B. Ecco le sue parole in conferenza stampa dopo il primo gol tra i professionisti

Niccolò Fortini sta stupendo tutti in Serie B. Il classe 2006 di proprietà della Fiorentina sta disputando un'ottima stagione con la maglia della Juve Stabia. Oggi, nella vittoria interna per 3-0, ha siglato anche il suo primo gol tra i professionisti. Ecco le sue parole in conferenza stampa: