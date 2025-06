Fortini saluta la Juve Stabia: “Per sempre grato”. Futuro viola? Occhio al mercato

Tra i protagonisti del brillante cammino della Juve Stabia fino ai playoff di Serie B c’è senza dubbio Niccolò Fortini , esterno destro in prestito dalla Fiorentina . Arrivato in Campania la scorsa estate, il classe 2006 si è subito imposto come uno dei beniamini della tifoseria: 27 presenze complessive , con il 66% da titolare , condite da 2 reti e 4 assist . Prestazioni convincenti che non sono passate inosservate, né a Firenze né all’estero.

In conferenza stampa, il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha dichiarato di voler "puntare forte su di lui" per la prossima stagione, nonostante l’interesse di diversi club dalla Premier League e da altre squadre italiane. Il percorso europeo in Conference League, in cui sarà impegnata la Fiorentina, potrebbe rappresentare un'opportunità importante per dare spazio e visibilità al giovane laterale.