Fortini e l’infortunio: “Finisce qui la mia stagione. Prendiamoci questo sogno”

“Ciao a tutti, purtroppo devo condividere con voi una notizia che non avrei mai voluto dare: l'infortunio che ho subito con il Palermo mi fa concludere qui la mia stagione. È davvero molto dura e complicato da accettare, perché il bello era appena iniziato e avrei voluto dare tutto al fianco di questa famiglia, per questi colori e per voi tifosi, che mi avete sempre sostenuto. Grazie mille a tutti e per sempre forza Juve Stabia, andiamoci a prendere questo sogno".