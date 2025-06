Favasuli, nuova avventura in Serie B? Niente Bari, ci pensa una neoretrocessa

Per Costantino Favasuli si prospetta un'altra esperienza in Serie B, anche se non con la maglia del Bari: secondo Tuttosport, infatti, i pugliesi non sarebbero orientati a trattenere il laterale sinistro classe 2004 di proprietà della Fiorentina. Che però potrebbe girarlo ancora una volta in cadetteria, dato che sempre stando a quanto scrive il quotidiano ci sta pensando il Monza.