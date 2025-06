Favasuli, il Bari riflette sul riscatto. Ma c’è un’altra squadra di B interessata

Il giocatore è arrivato a Bari in prestito con diritto di riscatto, fissato a poco meno di 1 milione di euro. La Fiorentina mantiene sul suo cartellino un contro riscatto a 1,5 milioni. Il Bari, che è ancora in attesa del nuovo allenatore, dovrà prendere una decisione. L’interesse del Palermo potrebbe però cambiare le carte in tavola. In tutto questo la Fiorentina tiene sotto la lente una situazione che riguarda un profilo interessante cresciuto in casa viola.