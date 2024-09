Brekalo, ma che fai! Rosso diretto contro l’Antalyaspor (VIDEO)

Male la seconda gara in Turchia per l'ex viola Josip Brekalo: il calciatore è stato espulso con un rosso diretto: in campo anche Barak

Nella sua seconda gara in Turchia con la maglia del Kasimpasa, contro l'Antalyaspor, Josip Brekalo è stato espulso per un fallo con rosso diretto. L'esordio era arrivato settimana scorsa contro il Fenerbahce. In campo anche l'altro ex viola Antonin Barak, per circa un'ora. Di seguito il video dell'espulsione del giocatore croato: