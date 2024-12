Amatucci in goal con la Salernitana, il ViP si prende la scena in Serie B

Si tratta della prima rete in assoluto in Serie B e da professionista per Amatucci, classe 2004 e prodotto del vivaio della Fiorentina

Giornata dolce amara per Lorenzo Amatucci con la maglia della Salernitana. Il giovane "Viola in Prestito" ha trovato infatti la via della rete con la maglia dei granata nel corso della partita all'Arechi contro la Juve Stabia. Si tratta della prima in assoluto in Serie B e da professionista. Il pareggio del classe 2004 Amatucci, a tempo praticamente scaduto, aveva consentito alla Salernitana di chiudere in parità il primo tempo sull'1-1. Un goal a conclusione di un contropiede con un tiro di destro che ha battuto il portiere, grazie ad una deviazione. Non c'è stata alla fine, però, la gioia della vittoria perché il goal di Candellone al 73° ha indirizzato i tre punti dalla parte delle "vespe".