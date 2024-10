All. Lens: “Nzola ha sbagliato tacchetti, mi ha fatto arrabbiare”

Dopo un primo periodo di ambientamento in Ligue1, Mbala Nzola sta diventando una pedina importante nel Lens: 2 gol segnati nelle ultime 4 gare di campionato. Ma c'è un episodio curioso che emerge dall'ultima partita, vinta 2-0 dal Lens sul campo del St. Etienne. Nel post gara il tecnico Will Still ha commentato la prestazione dell'attaccante di proprietà della Fiorentina (è al Lens in prestito con diritto di riscatto) rivelando un particolare curioso. Queste le sue parole a Dazn: