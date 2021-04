Viola in prestito, gol (inutile) di Gori contro l’Ascoli

Terzo gol in campionato per Gabriele Gori, attaccante viola in prestito al Vicenza in Serie B. Nella gara odierna contro l’Ascoli, il centravanti classe 1999 ha segnato la rete del definitivo 2-1. Un gol inutile ai fini del risultato, poiché arrivata al 90′ e con gli avversari che poi hanno festeggiato la vittoria. Una rete da rapace, arrivata 17 minuti dopo l’ingresso in campo con un tocco da distanza ravvicinata su assist di Da Riva.

