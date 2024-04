Viktoria Plzen, i convocati: tutti a Firenze, anche chi è fuori lista UEFA

Il Viktoria Plzen ha deciso di portare tutti gli effettivi in rosa a Firenze per la trasferta che deciderà la squadra qualificata alle semifinali di Conference League: non ci saranno gli infortunati Sykora, Valenta e Durosinmi, ma è recuperato il colombiano Mosquera; Idjessi Metsoko, Cheick Souaré e Milan Havel, che non sono in lista per le coppe europee, viaggiano con la squadra ma non potranno giocare. Di seguito la schermata con la lista: