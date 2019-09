VIDEO – Sottil, che gol in U21! Numero sulla fascia e tiro quasi dalla linea di fondo

Prima rete in Under 21 per Riccardo Sottil… e che rete! Superflua ai fini del risultato, visto che l’Italia ha vinto ieri per 5-0 sul Lussemburgo nell’ambito delle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria, ma sicuramente di pregevole fattura. Doppio dribbling in mezzo a due avversari e botta sotto la traversa da posizione defilata. Eccolo qua:

