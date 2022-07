VIDEO – Sorpresa a Grassau. Il Genoa travolge la Lazio per 4-1

Calcio di agosto (anzi, di luglio) e quindi poco esplicativo per quanto riguarda la reale condizione delle squadre, ma il risultato maturato in Germania è piuttosto sorprendente. La Lazio (con diversi titolari in campo) è infatti stata superata a Grassau in amichevole per 4-1 dal Genoa, squadra appena retrocessa in Serie B. Sugli scudi Massimo Coda, capace di mettere a segno una tripletta, con Gudmundsson che ha chiuso i giochi. Di Immobile, invece, l'unica rete biancoceleste. Questi gli highlights del match direttamente dal profilo Twitter di DAZN.