VIDEO – Il Torino prova a caricarsi pubblicando il video del gol di un ex viola

In vista del match di domani con la Fiorentina, il Torino prova a mettersi in clima partita pubblicando sui propri social il video di una rimonta contro i viola. In particolare, il gol dell'ex gigliato Emiliano Moretti in Torino-Fiorentina nella stagione 2015-2016, match terminato in rimonta 3-1 per i padroni di casa. Di seguito il post pubblicato dai granata.