VIDEO – Borja Valero e la somiglianza con Cucurella: “Se non ti rasi tu…”

Cucurella, il terzino della Spagna e del Chelsea, aveva fatto un promessa nel caso avesse vinto Euro2024: tagliarsi i capelli a zero. Ma così non è stato, il giocatore se li è fatti solo rossi. Così, ironicamente, l'ex viola Borja Valero, ha caricato un video sul proprio profilo Instagram dove, per rimediare alla mancata promessa del connazionale, ha fatto esattamente il contrario. Il video è tutto da ridere, per vederlo è sufficiente cliccare sull'icona di Instagram per raggiungere il nostro profilo: