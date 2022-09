VIDEO – Attimi di paura in Colombia: tifosi aggrediscono Gutierrez in campo

Cose da pazzi in Sudamerica

Ha dell'incredibile quanto documentato in Colombia: i tifosi del Deportivo Calì, squadra in cui milita lo storico attaccante dei CafeterosTeofilo Gutierrez, hanno invaso il campo del Curtulua durante la partita delle due squadre e, arrabbiati per i risultati scadenti, se la sono presa con i giocatori, tra cui appunto Teo. Di seguito le immagini: