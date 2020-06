Vicesind. Campi: “La Fiorentina ci considera l’ipotesi più concreta. Trasporti e aeroporto? Nessun problema, vi spiego”. Sui tempi…

Giovanni Di Fede, vicesindaco di Campi Bisenzio con deleghe all’Urbanistica e all’Edilizia Privata, è intervenuto ieri sera ai microfoni di Toscana Tv. Queste le sue parole: “La manifestazione d’interesse da parte della Fiorentina è un passo importante, ora inizia l’iter. La società viola ritiene l’opzione Cambi Bisenzio come quella più concreta per lo stadio, ma siamo solo all’inizio di un cammino. Non viviamo questa esperienza come una competizione, vogliamo solo offrire una possibilità alla Fiorentina di costruire un nuovo impianto che possa permetterle di fare il salto di qualità. Date? Quelle date dal sindaco Fossi sono corrette (LEGGI), confermate dai tecnici, anche da quelli del club gigliato.

Conflitto con la pista di Peretola? No, abbiamo già avuto un contatto con Toscana Aeroporti. Va fatto un approfondimento ma il cono di atterraggio e di decollo che era presente nel precedente masterplan, che oggi non c’è più. E’ partito l’iter per la valutazione strategica e di impatto ambientale per l’aeroporto, ma anche rispetto al precedente progetto di pista noi abbiamo un’interferenza minima e potremmo comunque evitarla posizionando lo stadio in maniera diversa rispetto a come lo stiamo prevedendo adesso. Lo stadio alla Mercafir aveva un impatto maggiore.

Trasporti? Abbiamo la possibilità di rendere pubblico lo svincolo di Firenze Nord, che attualmente è solo di servizio, oppure riprendere in mano una vecchia ipotesi che prevedeva la costruzione di un casello più a sud dell’autostrada del sole con la possibilità di costruire un parcheggio simile a quello di Villa Costanza. Sono due ipotesi che discuteremo con la società Autostrade. Poi c’è la tramvia che può collegare Peretola con il nuovo stadio e l’allargamento di Viale Allende. Commisso è molto attento a tutti questi dettagli, vuole chiarezza. Servirà la collaborazione di tutti, descrivere Campi come una città inaccessibile è una fesseria. Nardella? E’ una amministratore intelligente e accorto, tiene alla Fiorentina come tutti noi. Prima che Commisso riduca le sue ambizioni, tutti quanti faremo il massimo per far sì che i risultati arrivino”.