Viareggio, una squadra nigeriana abbandona il torneo: “Insulti razzisti”

La squadra nigeriana del Ladegbuwa ha lasciato ieri in anticipo il campo di gara. A Santa Croce sull'Arno (Pisa) si giocava la partita contro la rappresentativa di Serie D per la Viareggio Cup. La squadra africana stava perdendo e giocava in 9 per l'espulsione di due calciatori, oltre a quella dell'allenatore. Il Ladegbuwa ha motivato l'abbandono con un post sui social parlando di "offese razziste subite". Accuse oggi "respinte al mittente" dagli organizzatori del torneo giovanile di calcio.