Viareggio Cup, ecco il calendario: inizia oggi l’avventura della Fiorentina

Sarà proprio la Fiorentina la prima del girone 5 a scendere in campo durante la Viareggio Cup. L'avventura dei viola inizia oggi, martedì 21 marzo alle ore 15:00, contro l'FA Euro New York. Poi, il 23 marzo si troveranno difronte il Kakawa e per finire, il 25 marzo, il Monterosi. Di seguito il calendario completo: (VIAREGGIO CUP)