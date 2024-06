Via Bonaventura, e ora Pellegatti lo chiama al Milan: “E’ bravo e milanista”

L'addio di Jack Bonaventura alla Fiorentina si è già sostanziato come uno dei temi principali sia dell'attuale mercato estivo che un tema per la prossima stagione della Fiorentina. Oggi Bonaventura rappresenta una vera e propria opportunità in entrata. 8 gol, 3 assist nell'ultima stagione in A. Carlo Pellegatti sogna, dunque, di sfruttare tale opportunità per riportare Jack a Milano, per un ritorno dal sapore romantico. Le restrizioni COVID, infatti, hanno precluso a Bonaventura e ai tifosi rossoneri di salutarsi adeguatamente in nome di una storia di reciproco amore e rispetto. Queste le parole dell'opinionista rossonero sul suo canale YT: