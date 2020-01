Vi ricordate Oudin? “Tradito” dai viola, passa alla corte di Paulo Sousa

Per la serie “gli strani intrecci del mercato”, il quasi viola Remi Oudin sarà allenato dall’ex tecnico della Fiorentina Paulo Sousa. Vi ricordate la vicenda estiva? L’esterno d’attacco del Reims era ad un passo dal club gigliato che però in extremis fece saltare tutto preferendogli Ghezzal. Una scelta che mandò su tutte le furie lo stesso Oudin (LEGGI QUI). A distanza di qualche mese il giocatore – dopo 18 presenze e 3 gol in questo campionato – può consolarsi grazie al passaggio al Bordeaux del mister portoghese, ufficializzato nelle ultime ore, per una cifra intorno ai 7,5 milioni di euro. LA CLASSIFICA DELLA LIGUE1