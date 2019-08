“Vi racconto l’ultima stagione di Ribery, qualche acciacco e partite strepitose”

Pietro Nicolodi, voce di Sky sulla Bundesliga, parla così di Franck Ribery e del suo eventuale arrivo alla Fiorentina: “Dipende molto da lui e da come sta. Se viene lasciato in pace dai problemi fisici, Ribery può fare discreti danni. La sua ultima stagione ha avuto varie fasi, un infortunio lo ha condizionato ad inizio stagione, poi nella parte centrale ha avuto un momento di forma strepitosa in cui ha fatto la differenza, nel finale ha avuto meno spazio condizionato da qualche acciacco. Quando ha dato l’addio piangevano tutti, parliamo di uno che ha fatto la storia del Bayern. Ribery ha una motivazione dentro clamorosa, non molla su ogni pallone e vive per il calcio. E’ chiaro che non ha più lo scatto di qualche anno fa, ma non ha perso molto. Il fisioterapista Bianchi? E’ stato la chiave dei suoi ultimi anni, hanno un rapporto speciale”. E BIANCHI RIVELA: “PRONTO A SEGUIRE FRANCK A FIRENZE”